Роковой обед. Загадочная смерть семьи всколыхнула Австралию

Однако 48-летняя женщина, готовившая обед, говорит, что не понимает, как такое могло произойти, и настаивает, что любит свою семью и никогда не обидела бы ее.
Несчастный случай или умышленное убийство?
Эта история началась с того, что Гейл и Дон Паттерсоны приехали посетить своих внуков и остались на обед в доме своей невестки Эрин Паттерсон в городке Леонгата – в двух часах езды юго-восточнее Мельбурна.
С ними была семья Уилкинсонов - Хизер (сестра Гейл) и ее муж Иен.
Все четверо – уважаемые члены общины соседнего городка Корумбурра, где он служит пастором в местной баптистской церкви.
Но обед показался необычным. Через несколько часов после еды все четверо гостей обратились в местную больницу из-за расстройства желудочно-кишечного тракта.
Вскоре стало ясно, что дела значительно хуже, и, чтобы оказать лучшую медицинскую помощь, их перевели в больницу в Мельбурне.
Однако медицина оказалась бессильна, и 66-летняя Хизер и 70-летняя Гейл скончались в пятницу, 70-летний Дон – в субботу. А 68-летний Иен находится в критическом состоянии в больнице в ожидании трансплантации печени.
По мнению полиции, четверо пострадавших отравились бледной поганкой. Интоксикация ядом этого гриба часто приводит к погибели.
Но, как ни странно, Эрин и двое ее детей не пострадали.
По данным полиции, дети, которых после инцидента временно передали под опеку государства, ели другие блюда.
Следователи говорят, что не уверены в том, что Эрин ела ту же еду, что и ее гости, как и в том, были ли грибы в блюде, которым она их угощала.
Известно, что Эрин рассталась со своим мужем, который является сыном Паттерсонов, но разрыв супругов был спокоен, говорят правоохранители. При этом "преднамеренное отравление" они пока не исключают.
"Пока мы не можем объяснить смерть пострадавших", - заявил журналистам в понедельник Дин Томас из отдела по расследованию убийств. "Все может быть совершенно невинным, но мы просто еще не знаем".
Сама Эрин Паттерсон говорит, что "не понимает, что произошло".
Плача, она поговорила с журналистами, но отказалась отвечать на вопрос о том, какие блюда подавала гостям и откуда взяла грибы.
При этом она отвергает все обвинения и настаивает на своей невиновности.
"Я ничего не делала, я их любила", – утверждает женщина.
Общественность поражена
По мере того как распространялись новости об инциденте, распространялся и ужас среди местных.
"Никто никогда не ожидал, что здесь такое может произойти", – сказал ВВС руководитель региона Натан Херси.
"Кто в здравом уме мог подумать, что мы таким образом потеряем… людей, которые так много делают и отдают общине? Это очень грустно".
Эрин тоже расстроена.
"Гейл была мамой, которой у меня не было… мои дети потеряли бабушку", - заявила она.
"Они были одними из лучших людей, которых я когда-либо знала... Я опустошена их смертью".
Это не первое отравление грибами в австралийском штате Виктория.
Местный департамент здравоохранения сообщал о учащении случаев отравления бледными поганками. Из-за благоприятных погодных условий этих ядовитых грибов выросло еще больше.
Они встречаются в прохладном влажном климате по всему миру и выглядят более невинно, чем другие смертоносные разновидности. Съев даже крошечный кусочек – 1,5 г грибочка – можно попасть на больничную койку, а целый гриб почти наверняка приведет к смерти.
При этом оказать помощь вряд ли успеют: бледная поганка – гриб "отложенного действия".
Симптомы отравления появляются не сходу. За 6-12 часов начинаются боли в животе, рвота, кровавый понос, сильное обезвоживание и практически сразу поражаются почки, печень, центральная нервная система.
В 2020 году из-за всплеска отравлений у Виктории восемь человек попали в больницу, одна из которых скончалась.
Власти штата еще раз призвали людей не есть дикорастущие грибы.
"Если вы не покупали их в супермаркете, то держитесь от них как можно дальше", - призвал Дин Томас из отдела по расследованию убийств.