Роковой обед. Загадочная смерть семьи всколыхнула Австралию

Однако медицина оказалась бессильна, и 66-летняя Хизер и 70-летняя Гейл скончались в пятницу, 70-летний Дон – в субботу. А 68-летний Иен находится в критическом состоянии в больнице в ожидании трансплантации печени.

Вскоре стало ясно, что дела значительно хуже, и, чтобы оказать лучшую медицинскую помощь, их перевели в больницу в Мельбурне.

Но обед показался необычным. Через несколько часов после еды все четверо гостей обратились в местную больницу из-за расстройства желудочно-кишечного тракта.

Все четверо – уважаемые члены общины соседнего городка Корумбурра, где он служит пастором в местной баптистской церкви.

С ними была семья Уилкинсонов - Хизер (сестра Гейл) и ее муж Иен.

Эта история началась с того, что Гейл и Дон Паттерсоны приехали посетить своих внуков и остались на обед в доме своей невестки Эрин Паттерсон в городке Леонгата – в двух часах езды юго-восточнее Мельбурна.

Однако 48-летняя женщина, готовившая обед, говорит, что не понимает, как такое могло произойти, и настаивает, что любит свою семью и никогда не обидела бы ее.

По мнению полиции, четверо пострадавших отравились бледной поганкой. Интоксикация ядом этого гриба часто приводит к погибели.

Но, как ни странно, Эрин и двое ее детей не пострадали.

По данным полиции, дети, которых после инцидента временно передали под опеку государства, ели другие блюда.

Следователи говорят, что не уверены в том, что Эрин ела ту же еду, что и ее гости, как и в том, были ли грибы в блюде, которым она их угощала.

Известно, что Эрин рассталась со своим мужем, который является сыном Паттерсонов, но разрыв супругов был спокоен, говорят правоохранители. При этом "преднамеренное отравление" они пока не исключают.

"Пока мы не можем объяснить смерть пострадавших", - заявил журналистам в понедельник Дин Томас из отдела по расследованию убийств. "Все может быть совершенно невинным, но мы просто еще не знаем".

Сама Эрин Паттерсон говорит, что "не понимает, что произошло".