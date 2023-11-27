Родственники мобилизованных обратились к россиянам

"Это обращение к каждому, или скорее мольба о помощи. Прямо на ваших глазах разворачивается наша трагедия, которую мы не в силах вынести в одиночестве! Мы стучались во все двери. Наше государство отвернулось от тех, кто первый откликнулся на его зов о помощи. В первую очередь, от самих мобилизованных и их близких", - говорится в начале обращения. Его авторы пишут, что "надежды почти не осталось".

"Ни у кого из нас нет уверенности. У многих уже нет будущего. Но мы, оказывается не избиратели и не граждане, а может быть, уже и не люди вовсе… Нас предают и истребляют свои же", - отмечается в публикации.

Пустые обещания и попытки купить молчание

В своем обращении родственники мобилизованных после безуспешных попыток организовать митинги в их поддержку в нескольких регионах признают себя обманутыми. "Нас на***ли (обманули. - Ред.) и вас на**ут (обманут. - Ред.). Ведь все это время нам только показывали ленивую стабильность, надежность, безопасность", - пишут в отчаянии авторы послания.