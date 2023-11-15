Родные заложников ХАМАС начали пятидневный марш в Иерусалим

 
bbcrussian.com
„Hamas“ ir Izraelio karas
„Hamas“ ir Izraelio karas
ФОТО: Scanpix
Сотни израильтян присоединились к маршу в поддержку более двухсот заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС начиная с 7 октября.

В ближайшие пять дней участники марша намерены дойти из Тель-Авива в Иерусалим, где соберутся у офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы потребовать освобождения своих близких.

«Семьи заложников, с которыми я общался, очень обеспокоены тем, что события в Газе отвлекают внимание от их родных», - рассказал побывавший на марше корреспондент Sky News Доминик Вагхорн.

Ранее сегодня мы рассказывали , что Армия обороны Израиля подтвердила гибель 19-летней израильской заложницы, захваченной ХАМАС 7 октября.

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