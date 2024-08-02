Родные убитого чеченца разочарованы выдачей Красикова РФ

Родственники убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили с разочарованием встретили новость о передаче России преступника - предполагаемого офицера Федеральной службы безопасности Вадима Красикова. „После убийства не прошло и пяти лет, а нанятый Путиным убийца вновь на свободе“, - заявили живущие в Германии родные жертвы через своего адвоката Ингу Шульц (Inga Schulz) в четверг, 1 августа.

Выдача осужденного на пожизненный срок Красикова российской стороне „стала для нас разрушительной новостью“, указывается в заявлении близких Хангошвили. „С одной стороны, мы рады, что чья-то жизнь была спасена. В то же время мы очень разочарованы тем, что в мире, похоже, нет закона, даже в тех странах, где закон является высшей инстанцией“, - отмечается далее.