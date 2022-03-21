"Родители не должны хоронить детей". Истории спасшихся из осажденного Мариуполя

18+ Внимание, текст содержит описания раненых и убитых детей, которые могут шокировать некоторых читателей

На соседней с Артемом кровати лежит 15-летняя Маша, тоже из Мариуполя. Ей ампутировали правую ногу после того, как ее оторвало взрывом российского снаряда.

Кажется, что весь ужас, который безжалостные российские бомбардировки сотворили с людьми, оказавшимися в осажденном Мариуполе, сосредоточен в областной детской больнице в соседнем городе Запорожье.

Сюда эвакуированы сотни людей. Физические раны тех, кто выживет, заживут. Психологические травмы останутся с ними навсегда.

Врачи и выжившие родственники погибших и раненых детей попросили корреспондента Би-би-си рассказать их истории.

"Маша, потерявшая ногу, была настолько травмирована, что не ела и не пила несколько дней. Она не могла психологически справиться с тем, что произошло. Нам пришлось кормить ее внутривенно, — рассказывает доктор Юрий Борзенко, заведующий Детской больницей. — А другой мальчик, шестилетний, который к нам попал с черепно-мозговой травмой, сказал без слез: "ненавижу Россию".

То, что происходит в Мариуполе — это гуманитарная катастрофа, возможно, даже военное преступление. Около 90% зданий города были повреждены или разрушены. После обстрела Драмтеатра, в подвале которого укрывались более 1000 человек, позже в Мариуполе обстреляли здание художественной школы, где прятались 400 человек.

Те, кому удалось выехать из Мариуполя, рассказывают о невообразимых ужасах: о телах, лежащих на улицах, о разрушенных домах. Говоря про это, они как бы дистанцируются между собой и тем, что они видели.

В кафе в центре Днепра, которое тоже попало под обстрел российских войск, корреспондент Би-би-си встретил Оксану Гусак. На прошлой неделе Оксана вместе со своим мужем Андреем и родителями бежала из Мариуполя по заминированным дорогам, пройдя сквозь дюжину блокпостов российской армии.

Просто выпить стакан воды теперь кажется Оксане роскошью, после того как в Мариуполе они сидели без крошки хлеба и мучались от жажды. Оксана и Андрей вежливо отказываются от кофе, говоря, что не могут баловать себя в то время, когда их родственники все еще сидят в подвалах Мариуполя.

Андрей говорит, что в городе нет ни воды, ни электричества, ни отопления, ни связи, поэтому, чтобы выжить, у них не было другого выбора, кроме как попытаться уехать.

"Конечно, мы рисковали, но в тот момент мне было все равно, умру ли я в Мариуполе или умру, пытаясь выбраться", — говорит Оксана. "Мы поняли, что должны воспользоваться шансом уехать. Если бы мы остались, шансы выжить были бы равны нулю".

Андрею и Оксане повезло, что они оба остались невредимыми. Они это знают.

В Запорожской детской больнице корреспондент Би-би-си встретил безутешного отца, почти вся семья которого была убита.

Его дочь Наташа, которой было 26 лет, и его 4-летняя внучка Доминика погибли, когда российский снаряд разорвался возле убежища, где пыталась спрятаться семья.

"Я подбегаю к Доминичке, кричу: "Доминичка, Доминичка", а она лежит. Я к Наташе, срываю повязку, шарф, ноги перевязываю ей. Девочки мои любимые, не уберег я вас", — говорит Владимир.

Доминика умерла мгновенно. Ее мать скончалась от полученных травм на следующий день.

Владимир пытается оставаться сильным ради своей второй дочери Дианы. Она тоже была тяжело ранена во время взрыва и сейчас ждет операции.

Но он не может скрыть свою боль.

"Господи, за что? Девочки мои любимые, не уберег я вас. Одна пустота".