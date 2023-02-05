Граждане с ребенком, личности которых не разглашаются, во вторник зарегистрировались на рейс Ryanair из международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в столицу Бельгии Брюссель, сообщает CNN.

Когда выяснилось, что у малыша нет билета и он не зарегистрирован, пара направилась к самолету и просто оставила ребенка на стойке регистрации.

Представитель Ryanair заявила, что о происшествии сообщили в полицию.

"31 января пассажиры, собиравшиеся вылететь из Тель-Авива в Брюссель с незарегистрированным ребенком, явились на стойку регистрации. Вскоре пара пошла к посту службы безопасности и оставила ребенка на стойке регистрации", — сказала она в электронном письме CNN.

"Сотрудники стойки регистрации в аэропорту Бен-Гурион связались с охраной, поэтому пассажиры были задержаны, и дело было передано в полицию", — заявила представитель Ryanair.

Согласно информации на сайте Ryanair, младенцев можно зарегистрировать онлайн при бронировании и покупке рейса. Когда вы указываете, что планируете путешествовать с ребенком, на сайте появляется сообщение о взимании сбора в размере 25 евро (или соответствующей суммы в местной валюте) для пассажиров, летящих с ребенком на коленях. Если вы хотите перевозить ребенка в автокресле, вам придется заплатить за отдельное место.

Администрация израильского аэропорта подтвердила, что такой случай действительно имел место, и отправила сообщение следующего содержания:

"Пара с бельгийскими паспортами прибыла в Терминал 1 с ребенком. Билета на ребенка у них не было, к тому же они опоздали на рейс, а регистрация уже закончилась. Пара оставила ребенка в автокресле и побежала к контрольно-пропускному пункту Терминала 1, пытаясь добраться до выхода на посадку пассажиров".

Представитель израильской полиции сообщил CNN, что инцидент был разрешен до прибытия полиции.

"Сейчас ребенок находится с родителями, никто не проводит никакое расследование", — сказал он.