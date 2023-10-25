Роберт Фицо назначен премьер-министром Словакии

Фицо перед выборами выступал за прекращение военной помощи Украине. Он также высказывался против санкций в отношении России, однако неясно, будет ли его новый кабинет действительно добиваться этого на уровне Евросоюза.
Парламент Словакии собрался в среду на первое заседание после выборов. Его председателем был избран Петер Пеллегрини, лидер вошедшей в новую коалицию партии "Голос". Также в коалицию вошла Словацкая национальная партия, выступающая с пророссийских позиций.
Ожидается, что парламент выразит новому кабинету доверие, у новой коалиции достаточно голосов. Проевропейские либеральные партии остаются в оппозиции.
Уже известны имена новых министров. МИД возглавит представитель партии Фицо Юрай Бланар. Украинские СМИ отмечали, что ранее он негативно высказывался об Украине. Ряд его высказываний - в частности о конфликте в Украине как о гражданской войне или о русскоязычном населении Украины - повторял, как они указывают, тезисы Кремля.