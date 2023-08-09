Рижский окружной суд оставил в силе аннулирование лицензии телеканала „Дождь“

Оценивая, достаточно ли это серьезное нарушение, чтобы из-за него аннулировать лицензию, суд учел, что в отношении „Дождя“ возбуждены другие дела об административных правонарушениях. В частности, находящееся на стадии судебного разбирательства непредоставление звуковой дорожки на латышском языке, которое до сих пор находится в стадии судебного разбирательства. Еще одно нарушение: российская армия упоминалась в передачах заявителя как „наша армия“, что могло создать впечатление, что российские вооруженные силы объединены с латвийскими вооруженными силами. Также и обозначение Крымского полуострова как части Российской Федерации - это ложная информация.

В разговоре с Delfi.lv адвокат „Дождя“ Эгилс Радзиньш сообщил, что ждет решения клиента, будет ли апелляция. „От комментариев воздержусь до разговора с клиентом - дело очень чувствительное, что ни скажешь, все может навредить… В целом суд поддержал решение NEPLP. На мой чисто субъективный взгляд… мне казалось, что наше государство - более независимое и сильное, чем это подается в решении суда. Вопрос в том, на самом ли деле безопасности нашего государства может угрожать массмедиа в данном случае… Если это так, то надо обратиться в законном порядке против человека (Алексея Коростелева), который так делает, но массмедиа отмежевалось от сказанного им, а все это произошло в прямом эфире - он неконтролируем… То есть такое может случиться с любым медиа. И сразу говорить, что это угрожает безопасности нашего государства… Что тогда будем говорить в других случаях?“