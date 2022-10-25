Перед этим Лиз Трасс официально уйдет в отставку, а затем король Карл III поручит Сунаку сформировать правительство во время аудиенции в Букингемском дворце.
Став членом Палаты общин в 2015 году, через 4 года он занял пост главного секретаря британского казначейства. Но уже в 2020 году ему доверили управлять финансовой системой Великобритании во время пандемии. С чем, по мнению многих, Сунак довольно успешно справился, оказав меры по поддержке бизнеса и снизив налоги.
Но теперь ему предстоит решать серьезные экономические проблемы и восстанавливать политическое спокойствие после того, на Даунинг-стрит сменится уже третий премьер-министр за семь недель.
"Сейчас нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим главным приоритетом объединение нашей партии и нашей страны. Потому что только так мы сможем преодолеть стоящие перед нами проблемы и построить лучшее, более процветающее будущее для наших детей и внуков", - сказал Сунак
После того, как Сунак предупредил своих коллег-консерваторов, что пришло время "объединиться или умереть", ссылаясь на недавнюю деструктивную политику, аналитики теперь с интересом ожидают оглашения его нового кабинета.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Подавление беспорядков у парламента: если план "Ветра" не был введен, то СОБ действовала незаконно
Депутат, член парламентского Комитета по...
За отпуск в неположенное время родителей учеников ждут не только штрафы
Если родители увозят детей в отпуск до начала школьных...
Эфир Delfi советником МВД Украины и экс-главой МИД Литвы: про российскую "грязную бомбу"
О "грязной бомбе", которой Россия пугает Европу, и...
"Точка шпионов" и точка. Вице-мэр Вильнюса просит немедленно снести Дом Москвы
Вице-мэр Вильнюса от консерваторов Валдас Бенкунскас...
Вильнюсские консерваторы не хотят ходить по Русской улице - требуют переименовать
Представители правящего Союза Отечества –...