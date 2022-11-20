Пакет помощи предназначен для противодействия российским воздушным атакам.

Военная помощь включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия ударным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами.

"Пока вооруженные силы Украины теснят российские войска на поле боя, мирные жители подвергаются жестоким бомбардировкам с воздуха. Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны, в том числе зенитные орудия, радары и оборудование для противодействия беспилотникам, а также увеличиваем объем гуманитарной помощи, в предстоящую холодную, суровую зиму", — сказал сказал британский премьер.

Риши Сунак также объявил, что Великобритания расширит программу обучения украинских военных, направив в регион опытных армейских медиков и инженеров для оказания специализированной поддержки.

Ранее в ноябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о поставке Украине более 1000 новых зенитных ракет.

Во время своего визита премьер-министр увидел захваченные украинцами беспилотники иранского производства, которые в последние месяцы использовались российскими войсками.

Сунак также возложил цветы в память о погибших на этой войне и зажег свечу у мемориала жертв Голодомора 1930-х годов, а затем встретился со спасателями в пожарной части.

"Я горжусь тем, как Великобритания поддерживала Украину с самого начала. И я здесь сегодня, чтобы сказать, что Великобритания и наши союзники будут продолжать поддерживать Украину, поскольку она борется за прекращение этой варварской войны и за справедливый мир", — сказал британский премьер.

По словам украинских официальных лиц, обещание Риши Сунака помочь Киеву со средствами противовоздушной обороны — это именно то, что президент Зеленский хотел бы услышать, учитывая, что российские авиаудары уничтожили почти 50% энергетической инфраструктуры страны.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Во время сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и добьемся желаемых результатов", — написал Зеленский в "Фейсбуке".

Великобритания является крупнейшим поставщиком военной помощи Украине после Соединенных Штатов.

По данным Палаты общин, на данный момент Великобритания уже выделила Украине военную помощь на сумму около 2,3 млрд фунтов стерлингов и обязалась увеличить эту сумму до 2023 года.

Великобритания при поддержке союзников также реализует программу подготовки украинских военных. В течение 120 дней намечено обучить 10 тыс. военнослужащих Украины.