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Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак стал новым главой Консервативной партии страны и, соответственно, следующим премьер-министром, пишет BBC News.
Rishi Sunakas
Rishi Sunakas
© AFP / Scanpix

Перед голосованием на выборах премьер-министра он остался единственным кандидатом на пост главы Консервативной партии после того, как лидер Палаты общин Пенни Мордонт объявила о снятии своей кандидатуры в поддержку Сунака.

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