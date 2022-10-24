Бывший казначей королевства уже заручился необходимой для выдвижения поддержкой более 100 депутатов парламента.
Теперь помешать Сунаку занять место премьер-министра может только Пенни Мордонт, которая, как сообщается, пока далека от достижения заветных 100 голосов однопартийцев. Крайний срок подачи подписей — 14:00 по Гринвичу.
Внезапное решение Бориса Джонсона выйти из гонки за премьерское кресло удивило многих.
В своем заявлении он настаивал на том, что несмотря на поддержку сторонников объединить консерваторов в парламенте ему будет сложно. Поэтому Джонсон решил не возвращаться на Даунинг-стрит, 10. По крайней мере пока.
Бывший премьер считает, что у него "хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на всеобщих выборах в 2024 году".
Риши Сунак как никогда близок к премьерству всего через семь недель после крупного поражения от Лиз Трасс на праймериз тори. В случае победы он станет первым индусом на посту главы британского правительства.
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