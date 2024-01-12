Риши Сунак едет в Киев и объявит о новой военной помощи Украине на более чем $3 млрд

В этом пакете будут ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.
Около 200 млн фунтов стерлингов направят на беспилотники: разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия. Указывается, что это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из какой-либо страны.
Также сообщается, что Сунак в Киеве подпишет новое соглашение о двусторонних "гарантиях безопасности" Украины.
Ожидается, что он встретится со спасателями, которые ликвидируют последствия российских авиаударов, и объявит о выделении 18 млрд фунтов стерлингов на гуманитарную помощь и помощь в укреплении энергетической инфраструктуры Украины.