Ринкевич о вероятности нападения России на НАТО: готовимся ко всем сценариям, но без ощущения обреченности

"В обществе, в медиа и среди экспертов много разговоров о том, возможно ли нападение России на страну НАТО, возможно, в течение 3-10 лет. В прессе появляются сценарии учений НАТО, мнения и анализы по этой теме", — написал Эдгар Ринкевич: "Ситуация в Европе и мире сложная, прогнозировать развитие событий даже в разрезе года трудно, поэтому готовимся ко всем сценариям без ощущения обреченности, делаем это продуманно и рационально. Сейчас очень много что определяет ход военной деятельности в Украине, что дает нам всем возможность и время подготовиться. Именно поэтому критически важно оказывать всю поддержку украинцам и побуждать также других это делать. С президентом Украины Владимиром Зеленским в Риге договориись об очень конкретных политических и практических шагах по поддержке Украины в этом году".