Ринкевич и Зеленский подписали соглашение о том, какую поддержку Латвия обязуется оказывать Украине

Встреча двух президентов состоялась в столице Литвы в рамках саммита Инициативы трех морей, в ходе которого лидеры региона обсуждают развитие отношений в сферах транспорта, энергетики и кибербезопасности.

Ринкевич и Зеленский подписали договор о долгосрочной поддержке и обязательствах по безопасности между Латвией и Украиной. Договор выражает четкую и твердую поддержку Украины со стороны Латвии и предусматривает военную помощь Украине в размере 0,25% от валового внутреннего продукта страны.

Как ранее заявили в Министерстве иностранных дел Латвии, соглашение является политическим документом, не имеющим обязательной юридической силы, но при этом выражает четкую и твердую позицию по поддержке Украины в ее борьбе с агрессором. В нем предусмотрены все формы долгосрочной помощи Украине в защите от агрессии, а также поддержка Латвией Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.