В рамках акции "Возможно, самая низкая цена на рынке" Rimi Latvia снизит цены на 600 самых популярных товаров латвийского и зарубежного производства, а также на продукцию под собственным брендом. Низкие цены обещают на более чем 70 мясных и рыбных продуктов, 100 молочных продуктов, 100 зерновых и более чем на 40 различных товаров для дома и гигиены (мыло, памперсы, туалетную бумагу, зубную пасту и др.)
Низкие цены будут действовать на товары как в обычных, так и интернет-магазинах Rimi.
"Практически это означает, что на эти продукты будет такая же цена или она будет ниже, чем у других крупнейших розничных торговцев в Латвии", — пояснил председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.
В компании подчеркивают, что из-за непрогнозируемых и нестабильных условий у новой программы нет конкретного срока действия.
Еще осенью 2022 года компания проводила акцию по снижению цен на часть товаров. Она завершилась 31 декабря.
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