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С 3 января торговая сеть Rimi Latvia начинает новую программу снижения цен, в рамках которой обещает сохранить максимально низкие цены по сравнению с другими розничными сетями на 600 самых популярных товаров.
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po 19 proc. respondentų kaip paskatą labiau taupyti kalėdiniu laikotarpiu įvardijo išaugusias energijos kainas ir kitas asmenines priežastis.
© Organizatorių nuotr.

В рамках акции "Возможно, самая низкая цена на рынке" Rimi Latvia снизит цены на 600 самых популярных товаров латвийского и зарубежного производства, а также на продукцию под собственным брендом. Низкие цены обещают на более чем 70 мясных и рыбных продуктов, 100 молочных продуктов, 100 зерновых и более чем на 40 различных товаров для дома и гигиены (мыло, памперсы, туалетную бумагу, зубную пасту и др.)

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Низкие цены будут действовать на товары как в обычных, так и интернет-магазинах Rimi.

"Практически это означает, что на эти продукты будет такая же цена или она будет ниже, чем у других крупнейших розничных торговцев в Латвии", — пояснил председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.

В компании подчеркивают, что из-за непрогнозируемых и нестабильных условий у новой программы нет конкретного срока действия.

Еще осенью 2022 года компания проводила акцию по снижению цен на часть товаров. Она завершилась 31 декабря.

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