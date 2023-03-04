Rheinmetall ведет переговоры о танковом заводе в Украине

Германский оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Об этом генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил в интервью газете Rheinische Post, которое она опубликовала в субботу, 4 марта.

"Примерно за 200 млн евро в Украине может быть построен завод Rheinmetall, который выпускал бы до 400 (танков. — Ред.) Panther в год. Переговоры с украинским правительством — многообещающие, и я надеюсь, что решение будет принято в ближайшие два месяца", — отметил Паппергер.

Гендир Rheinmetall: Для победы Украине необходимо от 600 до 800 танков

Для победы в войне Украине необходимо от 600 до 800 танков, и для удовлетворения этой потребности производство должно быть налажено в оперативном порядке, считает эксперт. Он полагает, что защитить завод от российских атак с помощью украинских систем противовоздушной обороны "не составит труда".

"Даже если Германия передаст (Киеву. — Ред.) все 300 танков Leopard 2 из запасов бундесвера, их будет слишком мало", — добавил Армин Паппергер.

Собеседник издания признал, что концерн работает "на полную мощь". "Мы уже ввели в строй более 40 боевых машин пехоты Marder, к концу года их будет около 100. Из (заказанных. — Ред.) 50 Leopard 2A4 готовы около 30 танков. Кроме того, имеются около 100 Leopard 1 старой конструкции, из которых мы на сегодняшний день можем сделать пригодными к эксплуатации 88", — указал генеральный директор Rheinmetall.

"У Киева недостаточно техники для возвращения всей территории"

Паппергер ожидает, что война в Украине продлится, "вероятно, еще годы". Западные союзники посылают Киеву достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, "но у украинцев сегодня нет достаточного количества техники, чтобы полностью вернуть свою территорию", добавил он.

Россия не обладает такими большими ресурсами, как Запад в целом, полагает директор Rheinmetall. В то же время он не видит, чтобы силы "вокруг Путина" шли на смягчение "агрессивного курса в отношении Украины", констатировал собеседник газеты.

Глава МИД Украины встречался с генеральным директором Rheinmetall

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 февраля провел встречу с генеральным директором Rheinmetall для обсуждения пути увеличения производства вооружений для Киева и его союзников. "Мы также обсудили крупные проекты по укреплению потенциала Украины в области танков и бронетехники, как в краткосрочной, так и в долгосрочной" перспективах, отметил Кулеба. "Rheinmetall готов к наращиванию взаимодействия", — добавил украинский министр.

Двадцать боевых машин пехоты Marder будут готовы к отправке в Украину к концу марта, заявил Армин Паппергер позднее. Он также указал, что первую партию произведенных в Германии боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard доставят в Украину к июлю.