Россия приостанавливает инспекции своего ядерного арсенала со стороны США. Как заявили в понедельник, 8 августа, в МИД РФ, Россия "временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору".

Свое решение российский МИД объяснил введенными в отношении России санкциями и пандемией коронавируса. Так, в министерстве сослались на то, что воздушное пространство многих стран "закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы". Это, по мнению российской стороны, "создает для США односторонние преимущества и фактически лишает Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории".

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Кроме того, МИД РФ сослался на "непростую эпидемиологическую обстановку" из-за пандемии коронавируса, заявив, что сторонам в этих обстоятельствах следует отказаться от попыток возобновить инспекционную деятельность по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

ДСНВ и инспекции ядерного оружия в России и США

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - единственный оставшийся элемент некогда всеобъемлющей системы договоров по контролю над вооружениями между США и Россией. Это соглашение, в частности, ограничивает и количество единиц стратегического ядерного оружия, таких как ракеты большой дальности. В соответствии с ДСНВ каждая из стран может иметь не более 800 носителей ядерного оружия и не более 1550 боеголовок. В феврале 2021 года президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин продлили соглашение (СНВ-3) до 2026 года.

Договор предусматривает взаимные инспекции ядерного оружия со стороны Вашингтона и Москвы. Однако из-за пандемии коронавируса инспекции были приостановлены с марта 2020 года.