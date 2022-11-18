По их данным, это была крылатая ракета типа Х-55, у которой "открутили" ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку". Факт использования ракеты Х-55 из "ядерного арсенала" может свидетельствовать о том, что у России критически низкие запасы крылатых ракет, отмечается в публикации.