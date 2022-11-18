aA
Одна из двух российских крылатых ракет, сбитых 17 ноября над Киевом, была оснащена имитатором ядерной боевой части, сообщает украинский военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники.
По их данным, это была крылатая ракета типа Х-55, у которой "открутили" ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку". Факт использования ракеты Х-55 из "ядерного арсенала" может свидетельствовать о том, что у России критически низкие запасы крылатых ракет, отмечается в публикации.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Konditeris T. Lauvray pasidalino skaniausių sviestinių sausainių receptu Itin purūs ir tirpstantys burnoje
TOP новостей
В Вильнюсе состоится забастовка водителей общественного транспорта будет реже курсировать транспорт
Профсоюз муниципальной компании "Вильнюсский...
Эфир Delfi – итоги: спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен Начало трансляции в 14.00
Гость студии — спикер Сейма Литвы Виктория...
Что творится в Вильнюсе: тягачи не могут заехать на горки, на Минском шоссе затор в обоих направлениях
Даже в пятницу днем водители предупреждают друг друга...
В Клайпеде в течение нескольких дней умерли двое обращавшихся за помощью в больницы мужчин
В клайпедскую больницу за помощью обратился мужчина,...
В Литве выпал снег, движение на дорогах в городах парализовано
В Литве выпал снег, осложнив движение на дорогах не...