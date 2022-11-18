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Одна из двух российских крылатых ракет, сбитых 17 ноября над Киевом, была оснащена имитатором ядерной боевой части, сообщает украинский военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники.
Rusijos raketa X-55, esanti muziejuje
Rusijos raketa X-55, esanti muziejuje
© Wikimedia Commons

По их данным, это была крылатая ракета типа Х-55, у которой "открутили" ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку". Факт использования ракеты Х-55 из "ядерного арсенала" может свидетельствовать о том, что у России критически низкие запасы крылатых ракет, отмечается в публикации.

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Deutsche Welle
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