РФ ударила по школе в Ромнах: погибли четыре человека, в их числе два педагога

“Число жертв российского удара по школе в Ромнах возросло до 4 человек. Спасатели ГСЧС деблокировали тела директора школы, заместителя директора, секретаря и библиотекаря”, - сообщил Клименко.
Также ранения получили 4 местных жителя, которые в момент удара проходили мимо учебного заведения.
Спасатели уже завершили операцию по разбору завалов, сказал министр.
Ранее в Сумской областной военной администрации сообщили, что в 10.05 в городе Ромны российский БпЛА типа Shahed попал в учебное заведение.
"К сожалению, здание заведения полностью разрушено", - сказали в ОВА.
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