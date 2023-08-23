23 августа 2023 г. 15:00

РФ ударила по школе в Ромнах: погибли четыре человека, в их числе два педагога

 
ru.DELFI.lt
Rescuers work at the site of a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Romny in Sumy region, Ukraine August 23, 2023. National Police/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
Rescuers work at the site of a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Romny in Sumy region, Ukraine August 23, 2023. National Police/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
ФОТО: Reuters / Scanpix
Количество погибших в результате российской атаки дроном Shahed по школе в украинском городе Ромны Сумской области возросло до 4 человек, в их числе два педагога. Спасательная операция завершена. Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

“Число жертв российского удара по школе в Ромнах возросло до 4 человек. Спасатели ГСЧС деблокировали тела директора школы, заместителя директора, секретаря и библиотекаря”, - сообщил Клименко.

Также ранения получили 4 местных жителя, которые в момент удара проходили мимо учебного заведения.

Спасатели уже завершили операцию по разбору завалов, сказал министр.

Ранее в Сумской областной военной администрации сообщили, что в 10.05 в городе Ромны российский БпЛА типа Shahed попал в учебное заведение.

"К сожалению, здание заведения полностью разрушено", - сказали в ОВА.

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