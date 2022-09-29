"Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2", — написала Захарова.

Дата заседаний пока не сообщается.

Ранее в Германии заявили, что трубы Севпотоков вероятно навсегда уничтожены.

В Госдепе США считают, что произошедшее на газопроводах может быть результатом нападения или диверсии.