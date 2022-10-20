Россия угрожает пересмотреть сотрудничество с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, если он отправит экспертов в Украину для проверки иранских дронов-камикадзе, которые использовались Москвой в нарушение резолюции ООН.

Об этом заявил заместитель российского посла в ООН Дмитрий Полянский после закрытого заседания Совета Безопасности ООН по использованию Россией иранских беспилотников, пишет Reuters.

Российский дипломат требует от Гутерриша и его секретариата "воздержаться от участия в любом нелегитимном расследовании".

"Иначе нам придется пересматривать наше сотрудничество с ними, что вряд ли отвечает чьим-то интересам. Мы не хотим этого делать, но иного выхода не будет", - сказал Полянский, но не стал уточнять какие-либо детали.

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Реагируя на это заявление российского дипломата постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал Полянского одним из самых отвратительных людей в ООН, а его логику дебильной.

"Действительно дебильная логика от одного из самых отвратительных людей, которых когда-либо видела ООН: Россия переоценит сотрудничестве с Генеральным секретарем Антониу Гутеррішем, если он отправит экспертов в Украину для проверки беспилотников, которые, очевидно, были изготовлены в Иране и использовались в нарушение резолюции ООН для убийства мирных жителей", - написал Кислица.

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"Иран имеет обязательство не экспортировать это оружие. Как член ООН, Иран обязан не поддерживать агрессивную войну России", - сказал после встречи заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать слова Полянского.

"С точки зрения политики мы всегда готовы изучить любую информацию и проанализировать любую информацию, предоставленную нам государствами-членами",-заявил Дюжаррик.

И Иран, и Россия утверждают, что генсек ООН Антониу Гутерриш не имеет мандата отправлять экспертов в Украину для проверки беспилотников.

В письме к Гутерришу посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что приглашение Украиной экспертов ООН "не имеет никаких правовых оснований" и призвал Гутерриша "предотвратить любое злоупотребление" резолюцией и официальными лицами ООН по вопросам, связанным с войной в Украине.

Однако посол Франции в ООН Николя де Ривьер сказал, что Гутерриш имеет "четкий мандат дважды в год отчитываться о всех этих вещах и давать оценки, поэтому я думаю, что секретариату ООН придется поехать и он поедет".