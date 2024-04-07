РФ получает от КНР разведданные для военных целей в Украине

Китай усиливает поддержку России на фоне ее войны с Украиной, предоставляя, в частности, данные геопространственной разведки для военных целей РФ. Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 6 апреля. Кроме того, Китай поставляет России нужную для военной промышленности микроэлектронику, станки для производства танков и топливо для ракет. Один из собеседников издания в правительстве США также добавил, что КНР и Россия расширяют сотрудничество в космической отрасли.

В 2023 году товарооборот между Китаем и Россией достиг рекордных 240 млрд долларов. После ухода из РФ западных компаний и введения санкций Китай стал для РФ основным поставщиком товаров, таких как автомобили. Россия, в свою очередь, увеличила экспорт в КНР энергоносителей.