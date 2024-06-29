РФ полностью разрушила Бурштынскую ТЭС на западе Украины

Систематические обстрелы РФ энергетической инфраструктуры Украины

Россия с самого начала войны против Украины в феврале 2022 года регулярно наносит прицельные удары ракетами и дронами по объектам украинской энергетики. Это приводит к перебоям с подачей электроэнергии и ее нехватке. В результате Украина значительно увеличила импорт электроэнергии из других европейских стран.