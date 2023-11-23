РФ обстреляла Херсонскую область: погибли четыре человека (фото)

Армия РФ обстреляла украинскую Чернобаевку предположительно кассетными боеприпасами. В результате погибли три человека, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. Еще один мужчина был убит в Бериславе в результате атаки российского беспилотника.