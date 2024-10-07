РФ нанесла удары по Киеву и Харькову

Как заявил советник „главы“ аннексированного полуострова Олег Крючков, в Феодосии произошел пожар на нефтебазе. Хотя чиновник не сообщил о причине пожара, на видео, которые публикуются в соцсетях, слышны звуки сирены. На видео, опубликованном Telegram-каналом Astra, голос за кадром комментирует: „Попали все-таки в нефтебазу“. По данным Astra, это может быть АО „Морской нефтяной терминал“ в Феодосии - крупнейший в Крыму терминал по объемам перевалки нефтепродуктов.