РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумщины

„По уточненной информации, вчера (5 июля. - Ред.) агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением двенадцати ракет), 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБа), совершил более трех тысяч обстрелов, 105 из них - из реактивных систем залпового огня“, - говорится на странице Генштаба ВСУ в соцсети Facebook. Из поста следует, что в ночь на 6 июля ВС РФ нанесли по украинским целям также удары с использованием 27 БПЛА Shahed. Атаки производились с территории аннексированного РФ Крыма и из Курской области РФ.