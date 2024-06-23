РФ нанесла ночью очередной ракетный удар по Киевской области

Вооруженные силы РФ совершили в ночь на воскресенье, 23 июня, очередной ракетный обстрел Киевской области. Об этом в Facebook сообщил председатель Киевской областной государственной администрации (ОГА) Руслан Кравченко. „Сегодня утром враг атаковал нашу область ракетами. По состоянию на 8.00 к медикам обратилось два человека. Ранения незначительные“, - написал он.

По словам Кравченко, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов области повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, посечены фасады и кровли. Повреждения получили также здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и три автомобиля.