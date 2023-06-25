РФ и КНР заблокировали создание заповедников в Антарктике

Россия и Китай вновь заблокировали международную инициативу по созданию трех крупных морских заповедников у берегов Антарктиды для противодействия изменениям климата и защиты хрупких океанических экосистем. Об этом в субботу, 24 июня, сообщили представители природоохранных организаций, участвовавшие в ежегодном заседании Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR, АНТКОМ) в столице Чили Сантьяго.

"К сожалению, эта специальная сессия завершилась так же, как и предыдущие шесть ежегодных заседаний: две страны заблокировали процесс создания сети морских охраняемых природных территорий в Южном океане, несмотся на согласие 25 других членов CCAMLR", - сказала журналистам директор по сохранению Антарктики и южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов проекта Pew Bertarelli Ocean Legacy Андреа Кавана.