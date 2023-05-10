aA
Договор, вводящий квоту на количестве военной техники, был подписан в 1990 году. Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ в 2007 году. Теперь парламент РФ рассмотрит вопрос о его денонсации.
Rusija ruošiasi gegužės 9-ajai
Rusija ruošiasi gegužės 9-ajai
© Zuma Press / Scanpix

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из распоряжения президента страны Владимира Путина, опубликованного в среду, 10 мая. В этом распоряжении глава государства назначает заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации договора.

Статьи по теме:
Кулеба предостерег от чрезмерных надежд на наступление ВСУ
Спикер Сейма: очевидно, что мы движемся ко всеобщей воинской обязанности

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и 6 государствами Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года. Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники - включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты, - которой могли обладать подписавшие его страны.

Приостановка участия РФ

В 1999 году ДОВСЕ решили адаптировать, исходя из новой политической реальности, однако страны Североатлантического альянса не стали ратифицировать адаптированный договор, требуя от России выполнения обязательств по выводу войск из Грузии и Приднестровья, а страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония и ряд балканских государств (Словения, Албания и Хорватия) отказались к нему присоединяться.

Россия приостановила свое участие в договоре в 2007 году, требуя от стран НАТО ратифицировать это соглашение. В 2015-м РФ приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Путин на параде Победы заявил, что против России "развязана настоящая война"

Против России "вновь развязана настоящая война", заявил...

Украина заявила о перехвате якобы несбиваемой российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Как это получилось?

Украинским военным при помощи ЗРК Patriot удалось сбить...

TOP новостей

Эксперт о ценах в магазинах: судя по акциям, наценки немаленькие

Новейшее исследование портала Pricer.lt показало, что в...

Водителю не удалось обмануть работников службы техосмотра

В Паневежском центре техосмотра – невиданный доселе...

Вильнюсская полиция: 9 мая зафиксированы два правонарушения, без серьезных инцидентов

Во вторник, 9 мая , в Вильнюсском округе сотрудники...

Мэр Вильнюса объяснил, почему муниципалитет отказывается от сужения улиц

Сужение улиц в Вильнюсе - не новость для жителей,...

Эфир Delfi c писателем, публицистом и сатириком Виктором Шендеровичем

11 мая в Вильнюсе писатель Виктор Шендерович...