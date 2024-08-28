РФ будет давать участникам войны с Украиной землю в аннексированном Крыму

Армию РФ пытаются пополнить без мобилизации

Россия не успевает восполнять свои потери на передовой, достигшие максимума, пишет Bloomberg. Операция ВСУ в Курской области вскрыла нехватку у Москвы оборонительных резервов. Несмотря на значительно возросшие выплаты для контрактников, российские регионы не выполняют в среднем более трети квот на призыв, рассказали источники издания, близкие к Минобороны РФ и Кремлю. В связи с этим они не исключают, что до конца года в России будет объявлена новая мобилизация - возможно, замаскированная под „ротацию“ военных на фронте.