Правительство России отклонило обращение ООН с просьбой предоставить сотрудникам гуманитарной миссии организации доступ на подконтрольные ВС РФ территории Херсонской области, пострадавшие от наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом в ночь на понедельник, 19 июня, заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Денис Браун.

"ООН тесно взаимодействует с правительствами Украины и России по вопросу скорейшей доставки гуманитарной помощи всем пострадавшим от катастрофического разрушения плотины Каховской ГЭС", - подчеркнула Денис Браун. Отмечая, что ее организация продолжит взаимодействовать с Россией, пытаясь получить доступ к подконтрольным Москве территориям Херсонщины, Браун добавила: "Мы призываем российские власти действовать в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву. Нельзя отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются".

Жертвы наводнения на Херсонщине

Ранее, 18 июня, "председатель правительства" аннексированной РФ части Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что число погибших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС выросло до 35 человек.

В то же время министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о 17 погибших, 13 из которых утонули, а 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения при эвакуации. По данным Клименко, в списке пропавших без вести остается 31 человек.