РФ атаковала ракетами Харьковскую и Сумскую области

В Харьковской области под ракетный удар попала пожарная часть в одном из приграничных населенных пунктов. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадал один из спасателей. В здании пожарной части были выбиты окна, двери, ворота, повреждены крыша и фасад. Кроме того, повреждения получили четыре пожарных автомобиля.

Как следует из поста, для атаки на Харьковскую область были использованы пять зенитных управляемых ракет C-300/C-400, для атаки на Сумскую область - две управляемые авиационные ракеты X-59. Также сообщается о запуске ВС РФ 22 ударных беспилотников Shahed из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Россия в ночь на понедельник, 18 марта, произвела ракетные обстрелы Харьковской и Сумской областей Украины, сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Обстрелы Херсона

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил в Telegram, что за минувшие сутки Херсонская городская территориальная община была обстреляна 17 раз. При этом были зафиксированы повреждения в Херсоне, поселке Антоновка, селе Садовом и поселке Надднепрянское: пострадали одна хозяйственная постройка, один гражданский автомобиль, два многоэтажных и два частных дома. Раненых не было.

По данным украинских СМИ, взрывы в ночь на 18 марта звучали также в Кривом Роге Днепропетровской области, Кременчуге Полтавской области и в Хмельницкой области.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал, что в Криворожском районе силами ПВО были сбиты два беспилотника.