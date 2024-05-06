РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Сумской области

Россия нанесла авиационный удар по объектам энергетической инфраструктуры Сумской области, сообщила в ночь на понедельник, 6 мая, Сумская областная военная администрация (ОВА) в Telegram.

Как написал глава Сумской ОВА Алексей Дрозденко, в связи с массированной атакой дронов объекты критической инфраструктуры в Сумах были переведены на резервное питание. "Водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием в полном объеме", - говорится в его посте.

Онлайн-издание "Суспiльне" передало со ссылкой на своих корреспондентов, что в Сумах в ночь на 6 мая были слышны звуки взрывов. Кроме того, в этом городе, а также в Лебедине, Белополье и Ахтырке Сумской области частично исчез свет.