Резников: Один день войны обходится Киеву в 100 млн долларов

Он опроверг мнение о приобретении дронов для ВСУ в основном за счет волонтерских сборов.

"Граждане сбрасывают свои собственные средства на запросы волонтеров, и это правильно. Слава Богу, они помогают и поддерживают, это хорошо. Но я знаю все бюджеты, потраченные на поставки для войска - те, которые волонтеры обеспечивают, и официально государство.