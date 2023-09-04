Резников: Один день войны обходится Киеву в 100 млн долларов

Он опроверг мнение о приобретении дронов для ВСУ в основном за счет волонтерских сборов.
"Граждане сбрасывают свои собственные средства на запросы волонтеров, и это правильно. Слава Богу, они помогают и поддерживают, это хорошо. Но я знаю все бюджеты, потраченные на поставки для войска - те, которые волонтеры обеспечивают, и официально государство.
Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день - это 3 процента всего, что попало на войну. Официально только новых украинских дронов 30 моделей разных типов допущены к эксплуатации", - указал он.