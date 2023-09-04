04 сентября 2023 г. 14:36

Резников: Один день войны обходится Киеву в 100 млн долларов

 
Deutsche Welle
Oleksijus Reznikovas
Oleksijus Reznikovas
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Один день военных действий обходится Киеву в 100 миллионов долларов, и это только государственные расходы, заявил в интервью агентству "Укринформ" Алексей Резников, который подал заявление об отставке с поста министра обороны Украины.

Он опроверг мнение о приобретении дронов для ВСУ в основном за счет волонтерских сборов.

"Граждане сбрасывают свои собственные средства на запросы волонтеров, и это правильно. Слава Богу, они помогают и поддерживают, это хорошо. Но я знаю все бюджеты, потраченные на поставки для войска - те, которые волонтеры обеспечивают, и официально государство.

Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день - это 3 процента всего, что попало на войну. Официально только новых украинских дронов 30 моделей разных типов допущены к эксплуатации", - указал он.

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Deutsche Welle
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