aA
В одном из выступлений 1998 года японский комик Кэнтаро Кобаяси, являвшийся режиссером церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио, предлагал "поиграть в Холокост".
Tokijo olimpinės žaidynės
Tokijo olimpinės žaidynės
© Reuters / Scanpix

Режиссер церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, артист комедийного жанра Кэнтаро Кобаяси был уволен после того, как в интернете начали курсировать записи его выступлений 1998 года, в которых он иронизирует над Холокостом. Об увольнении Кобаяси сообщил организационный комитет Олимпиады в четверг, 22 июля, - накануне открытия Игр.

"Выяснилось, что в прошлом во время своих выступлений Кобаяси насмехался над трагическим эпизодом истории", - пояснила решение организационного комитета Олимпийских игр в Токио его глава Сэйко Хасимото. Она добавила, что Кобаяси извинился за свои слова и подал в отставку по собственному желанию. "Как отметили многие, мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения", - процитировала Хасимото заявление режиссера.

Статьи по теме:
На Олимпиаде в Токио прошли первые соревнования
Олимпийцам из РФ выдали памятку для общения с журналистами в Токио  (20)

На появившейся недавно в Сети видеозаписи выступления 1998 года Кэнтаро Кобаяси разбрасывает бумажные фигурки человечков и предлагает "поиграть в Холокост".

Тремя днями ранее, 19 июля, прошение об отставке с должности композитора церемонии открытия Олимпиады подал 52-летний японский музыкант Кэйго Оямада. Решение Оямады было связано с появлением в СМИ цитат из его интервью 1994 года, в котором он без заметного раскаяния рассказывает, как в школьные годы издевался над своими одноклассниками с ограниченными возможностями.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Двое детей мигрантов доставлены в реанимацию: в Беларуси люди в масках якобы дали по две таблетки (22)

Двоих детей нелегальных мигрантов после перехода...

Праздник моря в красной зоне, миграционный кризис и "анти-Россия" Путина в Украине, Литве и Польше (14)

О главных темах недели в новом выпуске "Delfi Главное". В...

Ищут 56 работников с зарплатой 800 евро "на руки": обещают тяжелый труд и сверхурочные (70)

Согласились бы вы рассматривать дела десятков...

В выходные в Литве будет солнечно и тепло

В выходные в Литве будет солнечно и тепло.

Аналитик: в начале осени будет 1000 случаев в день, мы не успели опередить вирус (115)

Аналитик Вайдотас Землис-Балявичюс сказал, что...