Рейсы airBaltic в Тель-Авив отменены до 11 августа

В то же время airBaltic разработала резервные процедуры и альтернативные маршруты. В случае эскалации ситуации полеты в Дубай не будут проходить над воздушным пространством Ирака, самолеты полетят над Египтом и Саудовской Аравией, пояснил Зилбертс.

Зилбертс отметил, что airBaltic непрерывно оценивает актуальную ситуацию в Израиле, соблюдая рекомендации и требования госучреждений и международных институций, а также страховщиков. Авиакомпания поддерживает тесные контакты с государственными и международными учреждениями при оценке рисков полетов в Израиль .

По словам Зилбертса, ситуация с безопасностью в Израиле может меняться, поэтому авиакомпания сохраняет эластичность подхода и в случае необходимости готова вносить изменения в график полетов. Но существует и вероятность того, что в случае необходимости рейсы будут отменяться и после 11 августа.

Так, в воскресенье, 4 августа, по словам Зилбертса, в случае с рейсом в Дубай были подготовлены разрешения на пролеты над воздушным пространством Египта и Саудовской Аравии, и в случае необходимости конкретный рейс был бы выполнен по альтернативному маршруту.

Как сообщает агентство LETA, немецкая Lufthansa и входящие в группу Lufthansa другие авиакомпании по соображениям безопасности отменила еще больше рейсов на Ближний Восток. Полеты в Израиль, Тегеран и Бейрут отменены до понедельника, 12 августа, включительно.

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии в связи с рисками эскалации ситуации на Ближнем Востоке повторно призвало латвийцев не путешествовать в Израиль.