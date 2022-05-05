Reuters: в Буче находились спецназовцы Росгвардии и псковские десантники

В частности, они обнаружили в городе удостоверение личности сотрудника спецподразделения "Витязь", входящего в Росгвардию.
Кроме того, любовное письмо, оставленное в одном из домов, занятых российскими силами, свидетельствует, что в Буче была также размещена 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Пскова, говорится в расследовании агентства.
Письмо было направлено на имя мужчины, который, как удалось выяснить журналистам, оказался десантником из Пскова. Личность еще одного военного из той же дивизии удалось установить, благодаря граффити с надписью Wolf_68, оставленном на стене одного из украинских домов.
Кроме того, на основе видеозаписей и свидетельств очевидцев Рейтер удалось подтвердить, что в Буче находились несколько подразделений чеченских военнослужащих.
В начале апреля мир потрясли фотографии тел украинских мирных жителей, оставшихся на улицах Бучи, пригороде Киева, после того, как российские войска покинули город. Россия утверждает, что изображения и кадры с погибшими сфабрикованы, не предоставляя при этом никаких доказательств.
По состоянию на 4 мая, полиция Киевской области обнаружила уже 1235 тел мирных жителей в регионе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Natūralios lietuviškos kosmetikos kūrėja: jei ekologiška – nebūtinai sveikiau ir geriau pasakė, ko neturėtų būti kremų ir šampūnų sudėtyje
TOP новостей
Цены на продукты в Литве: расходы жителей составляют 1/5 часть всех потребительских расходов
В Литве дорожают продукты питания, поэтому жители...
Ситуация на рынке аренды недвижимости в Литве напряженная: свое жилье купить могут не все, а арендовать непросто (1)
В Крупных городах Литвы не хватает жилья для аренды, а...
Индекс качества жизни в Литве: лидирует Вильнюс, на последнем месте – Калварийское самоуправление
По общему качеству жизни Вильнюс в 2013-2020 гг. стабильно...
Спецэфир Delfi: каковы перспективы отказа Европы от российского газа? В память о "Беловежском зубре" Станиславе Шушкевиче
Основные источники дохода, которые позволяют Путину...
ЕС предлагает ввести санкции против Алины Кабаевой
Европейский Союз ( ЕС ) предлагает ввести санкции против...