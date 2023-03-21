По словам главы Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу, правительство Турции передало компаниям, занимающимся транзитом, список иностранных товаров, которые запрещено переправлять в Россию. "Любые товары из этого списка заблокированы для России независимо от того, из какой страны они происходят", — сказал собеседник Reuters.

Текделиоглу отметил, что ограничительные меры работали еще с 1 марта. Издание "Агентство" со ссылкой на российские логистические компании писало, что в начале месяца перевозчики столкнулись с трудностями при транзите товаров через Турцию. Впрочем, в конце прошлой недели представители двух операторов международных перевозок сообщили журналистам, что транзит грузов был восстановлен.

Информацию об ограничениях в разговоре с Reuters подтвердил и неназванный европейский чиновник. По его словам, Турция дала Еврокомиссии устные гарантии в том, что с 1 марта в Россию не будут переправлять товары, если на них распространяются санкции Евросоюза, Великобритании или США. Министерство торговли Турции отказалось от комментариев.

Под транзитные ограничения не попали произведенные в Турции товары, даже если в них содержатся комплектующие, изготовленные в других странах.

Как утверждает Текделиоглу, российские компании из-за новых ограничений стали искать партнеров в Казахстане и других странах. "Их больше не волнует стоимость. Они просто пытаются довезти продукцию", — заявил он. Эту информацию Reuters подтвердили и другие источники в отрасли.

Одновременно "Агентство" приводит слова коммерческого директора компании Transasia Logistics Валерии Савенковой, которая утверждает, что конкретных списков турецкие брокеры пока не получили. Тем не менее, Савенкова называет вероятным описанное Reuters развитие событий. "Морально мы готовы к остановке транзита через Турцию. У нас есть другие варианты ввоза. Но жаль клиентов, так как они дороже в итоговом выражении", — говорится в ее комментарии журналистами.

Турция не присоединилась к санкциям против России из-за полномасштабного вторжения в Украину и сохраняет отношения как с Москвой, так и с Киевом. США и другие страны неоднократно напоминали Анкаре о возможных последствиях за помощь в обходе ограничений, наложенных на Россию. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, с января по сентябрь 2022 года товарооборот между двумя странами удвоился.