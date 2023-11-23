Reuters: Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до следующей встречи министров

 
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Turkijos Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas,  NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas
Turkijos Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas,  NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas
ФОТО: AP / Scanpix

Парламент Турции не ратифицирует протокол Швеции о вступлении в НАТО до следующей встречи министров иностранных дел Альянса, которая пройдет 28-29 ноября в Брюсселе, где могла бы состояться церемония присоединения этой страны. Об этом НАТО проинформировала турецкая сторона, пишет Reuters со ссылкой на источники.

На прошлой неделе комиссия по иностранным делам турецкого парламента отложила голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО, чтобы провести дополнительные переговоры по этому вопросу.

По словам одного из источников, комиссия, скорее всего, возобновит обсуждение этого вопроса во вторник или среду, а потом его уже смогут рассмотреть на заседании парламента. В эти дни, 28-29 ноября, в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО, которая, как надеялись некоторые представители западного оборонного блока, ознаменует вступление Швеции в альянс.

Министерство иностранных дел Турции не комментировало это, пишет агентство.

И Швеция, и Финляндия обратились с просьбой о вступлении в НАТО в мае прошлого года после вторжения России в Украину.

Президент Тайип Эрдоган тогда высказал возражения против обеих заявок в связи с тем, что скандинавские страны, по его мнению, защищают тех, кого Турция считает террористами, а также в связи с эмбарго на торговлю оборонными товарами. В апреле Турция одобрила заявку Финляндии, но заставила Швецию ждать.

Турция потребовала от Швеции предпринять более активные меры по борьбе с местными членами Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский союз и США считают террористической группировкой.

В ответ на это Швеция внесла законопроект о борьбе с терроризмом, согласно которому членство в террористических организациях считается незаконным, а также сняла ограничения на экспорт оружия в Турцию. Стокгольм утверждает, что он выполнил свою часть соглашения, подписанного в прошлом году с Турцией и Финляндией.

Хотя Венгрия, член НАТО, также не ратифицировала членство Швеции, Турция считается главным препятствием на пути ее вступления.

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