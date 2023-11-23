Reuters: Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до следующей встречи министров

На прошлой неделе комиссия по иностранным делам турецкого парламента отложила голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО, чтобы провести дополнительные переговоры по этому вопросу.

По словам одного из источников, комиссия, скорее всего, возобновит обсуждение этого вопроса во вторник или среду, а потом его уже смогут рассмотреть на заседании парламента. В эти дни, 28-29 ноября, в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО, которая, как надеялись некоторые представители западного оборонного блока, ознаменует вступление Швеции в альянс.

Министерство иностранных дел Турции не комментировало это, пишет агентство.

И Швеция, и Финляндия обратились с просьбой о вступлении в НАТО в мае прошлого года после вторжения России в Украину.