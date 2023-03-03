Reuters: США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн

Как отмечает "Новая газета. Европа", Вооруженные силы Украины, по данным агентства, получат дополнительные управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley и танковые мостоукладчики. Объявление будет сделано в пятницу, 3 марта, уточняет издание.

Новый пакет военной помощи Украине может быть передан по схеме Presidential Drawdown Authority (PDA), которая позволяет направлять оружие без одобрения конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби накануне говорил, что США объявят об очередном пакете помощи Украине в пятницу, однако не уточнил ее объем. "Очередной раунд помощи будет включать в основном боеприпасы для систем, которыми Украина уже обладает, то есть для HIMARS и артиллерии", — заявил Кирби.

Также в Белом доме анонсировали встречу в Вашингтоне президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры двух стран обсудят продолжение поддержки Украины.

Как пишет The Wall Street Journal, с начала российского вторжения США выделили Украине более $30 млрд на помощь в области безопасности. Украинской армии пообещали предоставить артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радарные системы, бронежилеты, миллионы патронов и другое, рассказывает издание.

При этом, как отмечает WSJ, трудно точно определить, сколько единиц техники уже поставили или пообещали США, в частности, из-за огромного масштаба поставок.

В годовщину начала российского вторжения в Украину ряд стран объявили о новых санкциях против России, самые масштабные ограничения ввели США. В "черный" список включили 22 физлица и 83 юрлица из РФ. Кроме того, с 10 марта США установили 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.

Санкции против России ввели Евросоюз (туда включили Альфа-банк, Росбанк, "Тинькофф" и российский Фонд национального благосостояния), Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония.