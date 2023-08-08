Reuters: США отправят Киеву вооружений на $200 млн. Эти деньги высвободились в результате ошибки

Эти средства – часть более крупной суммы ($6,2 млрд), которая высвободилась в результате бухгалтерской ошибки при подсчете стоимости военного оборудования.

В мае Пентагон сообщил, что по ошибке завысил стоимость поставленных Киеву вооружений, в результате чего появилась возможность осуществить дополнительные поставки.