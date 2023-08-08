Reuters: США отправят Киеву вооружений на $200 млн. Эти деньги высвободились в результате ошибки

Эти средства – часть более крупной суммы ($6,2 млрд), которая высвободилась в результате бухгалтерской ошибки при подсчете стоимости военного оборудования.
В мае Пентагон сообщил, что по ошибке завысил стоимость поставленных Киеву вооружений, в результате чего появилась возможность осуществить дополнительные поставки.
В новый пакет войдет оборудование для разминирования, боеприпасы для ЗРК Patriot и противотанковых комплексов Javelin, реактивные ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS, а также другое оборудование и боеприпасы.
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