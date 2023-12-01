Reuters: США отложили на 2024 год поставку Украине "умных бомб" с радиусом действия 150 километров

По словам источников агентства, основной подрядчик, компания Boeing, передаст США ракеты в декабре 2023 года, после чего их будут несколько месяцев испытывать, прежде чем отправят в Украину. Представитель Пентагона заявил, что США ожидают, что передадут ракеты в начале 2024 года «после успешной верификации».

Компания Boeing осенью 2022 года предложила США купить и отправить Украине ракеты GLSDB. По самому оптимистичному прогнозу, поставку планировали осуществить весной 2023 года. В феврале издание Politico сообщило, что поставка ожидается «гораздо позже в 2023 году».

Ракеты GLSDB выпускают компании Boeing и Saab Group. Дальность ракет составляет 150 километров. Ракеты GLSDB можно запускать в том числе с установок HIMARS, которые стоят на вооружении украинской армии.