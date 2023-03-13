Как отмечает Reuters, планы визита появились после того, как Китай в феврале предложил посредничество в урегулировании войны в Украине.

Официальные представители Пекина и Москвы пока что не комментировали информацию о готовящейся поездке Си Цзиньпина в Россию.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин приглашал своего китайского коллегу и "доброго друга" приехать в Москву весной 2023-го. Издание The Wall Street Journal писало, что визит может состояться в апреле или начале мая.

В годовщину российского вторжения в Украину Китай представил план "по политическому урегулированию украинского кризиса" из 12 пунктов. Среди них были, в частности, прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и отмена односторонних санкций. "Есть какие-то пункты, которые мне понятны. Есть мнения, с которыми я не согласен", — прокомментировал инициативу президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что в документе даже не говорится, какая страна подверглась нападению.