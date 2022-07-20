Подача газа продолжится, но не в полном объеме. "Газпром вернется к уровню, который был до 11 июля", — сказал один из собеседников агентства. Тогда "Газпром" сократил подачу газа до 40 процентов от плановой мощности, напоминает Reuters.
Один из собеседников связывает это с тем, что к 21 июля еще не будет установлена переданная Германией турбина Siemens для компрессорной станции "Портовая".
Ранее сообщалось, что швейцарская дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream AG приняла решение прервать поставки по двум ниткам управляемого ею трубопровода с 11 по 21 июля.
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