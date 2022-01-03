aA
В Сирии российские самолеты осуществили бомбардировку провинции Идлиб, которую удерживает оппозиция. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей.
Reuters: Россия нанесла авиаудар по провинции Идлиб
© AFP / Scanpix

По информации Reuters, военные самолеты, летевшие на большой высоте, сбросили бомбы на несколько городов и водонапорную башню, обеспечивающую водой город Идлиб, в котором сейчас проживает около миллиона человек. На данный момент ни представители России, ни сирийская армия никак не прокомментировали сообщения об авиаударе. Информации о пострадавших пока нет.

Статьи по теме:
Беседа Байдена и Путина: США призывают к дипломатии, Россия требует не разговоров, а результатов  (12)
Запад осудил размещение российских наемников в Мали  (3)

Представитель администрации городской службы водоснабжения Идлиба сообщил, что оно было прервано в результате бомбардировок. По словам очевидцев, также пострадали животноводческие и птицеводческие фермы недалеко от пограничного перехода Баб-аль-Хава на границе с Турцией. "Россияне выбирают в качестве цели инфраструктурные и хозяйственные объекты. Это усугубляет страдания людей", — заявил представитель администрации Абу Хазем Идлиби.

Более 10 лет войны


По данным ООН, в результате гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, погибли не менее 350 тысяч человек. Несмотря на активное участие в этой войне, Россия избегает принимать сирийских беженцев. В 2020 году такой статус в России был присвоен лишь двум сирийцам, еще около 400 граждан Сирии имели временное военное убежище. В то же время Германия приняла более 800 тысяч сирийских беженцев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Евросоюз ввел санкции против "группы Вагнера" за грубые нарушения прав человека (1)

Евросоюз ввел санкции в отношения четырех юридических...

TOP новостей

Годовой результат: рейтинг правительства Литвы ухудшился вдвое (7)

В декабре 2020 года к власти в Литве пришло...

Коронавирус в Литве: 1208 новых случаев и 17 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1208 новых...

В Литве бустерной дозой привилась лишь половина врачей: эти данные вызывают вопросы (23)

В Литве бустерной дозой привилась лишь половина...

Полиция сообщила, какие рейды ждут в январе

Литовская полиция сообщила, какие рейды водителей ждут...

Условия на дорогах Литвы остаются сложными: гололед даже на магистралях

Условия на дорогах Литвы в понедельник утром остаются...