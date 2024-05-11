Reuters: Киев получит первые F-16 в июне или июле

Газета The New York Times (NYT) писала в марте, что к середине лета 12 украинских пилотов будут готовы совершать боевые вылеты на истребителях F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. При этом к моменту их возвращения на линию фронта Украина получит всего шесть таких самолетов, говорится в материале NYT. Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 истребителей, что достаточно для трех небольших эскадрилий.