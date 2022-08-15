Израильские войска в воскресенье, 14 августа, нанесли серию ракетных ударов по иранским военным объектам в Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийской разведке и армии. Несколько ударов пришлись по иранской военной базе, радарной станции и посту ПВО рядом с портом Тартус - главной базой российского ВМФ в Сирии.
Другие израильские удары были нанесены по северо-восточной окраине Дамаска, где базируются боевики проиранской радикальной группировки "Хезболлах". Сирийская армия заявила о троих погибших и троих раненых военнослужащих в результате израильских ударов.
За последние несколько лет Израиль нанес сотни ударов по целям в Сирии, которые считал связанными с Ираном. Однако до сих пор израильтяне избегали нанесения ударов вблизи основных российских военных баз в Сирии, отмечает агентство.
РФ контрабандой вывезла оружие из Сирии для войны в Украине
11 августа агентство Bloomberg сообщило, что Россия в обход санкций вывезла из Сирии оружие и технику для войны в Украине. Для этого было использовано торговое судно Sparta II, принадлежащее подконтрольной Минобороны РФ компании "Оборонлогистика" и находящееся под санкциями США. Судно вышло из сирийского порта Тартус и прибыло в Новороссийск, при этом Турция не стала проверять его груз - хотя проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы запрещен.
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